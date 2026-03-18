Зендея прокоментувала ШІ-фото з весілля із Томом Голландом

Іван Назаренко 18 березня 2026
785

Зендея відреагувала на хвилю фейкових весільних фото з Томом Голландом, які розлетілися мережею. За її словами, зображення, згенеровані ШІ, ввели в оману не лише фанів, а й людей з її близького оточення, пише BBC.

Акторка розповіла в ефірі шоу Jimmy Kimmel Live!, що отримувала привітання з «весіллям» навіть у реальному житті. Їй доводилося пояснювати, що ці фото несправжні. При цьому чутки про реальний шлюб із Голландом вона коментувати не стала.

На згенерованих зображеннях пара нібито одружується на фоні озера Комо в Італії.

Частину таких фото публікували з позначкою про використання ШІ, але багато користувачів її просто проігнорували.

Зендея та Том Голланд познайомилися ще під час зйомок «Людина-павук: Повернення додому» у 2017 році. Найближчим часом вони знову з’являться разом у новому фільмі франшизи «Людина-павук», а також у майбутньому проєкті Крістофера Нолана — екранізації «Одіссеї».

