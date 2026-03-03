Зендея та Том Голланд таємно одружилися

Актори Зендея та Том Голланд одружилися. Про це повідомив стиліст акторки Ло Роуч під час церемонії Actor Awards у коментарі журналістам, пише Variety.

«Весілля вже відбулося. Ви все пропустили», — заявив стиліст. На запитання репортера, чи це правда, Роуч зі сміхом підтвердив, що це щира правда.

Пара познайомилася 2016 року під час роботи над фільмом «Людина-павук: Повернення додому». Свої стосунки актори публічно підтвердили у 2021 році.

Торік з'явилася інформація про їхні заручини: спочатку Зендею помітили з каблучкою на церемонії «Золотий глобус», а пізніше сам Голланд у спілкуванні з пресою уточнив статус партнерки як «наречена».

Голланд і Зендея виконували головні ролі у трьох частинах франшизи про Людину-павука, випущених у 2017, 2019 та 2021 роках. Цього літа очікується вихід ще двох спільних кіноробіт за їхньої участі: у червні запланована прем'єра фільму «Людина-павук: Новий день», а в липні відбудеться реліз стрічки «Одіссея» режисера Крістофера Нолана.

Артисти неодноразово говорили про переваги професійної співпраці. Зокрема, Голланд розповідав, що спільна присутність на знімальному майданчику допомагає у комунікації з режисерами. Зендея також підкреслювала, що досвід роботи з партнером створює відчуття безпеки та комфорту під час акторської гри.

Нагадаємо, 1 квітня в український прокат вийде фільм романтична комедія «Любить не любить» із Зендеєю та Робертом Паттінсоном у головних ролях.