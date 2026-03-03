Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Зендея та Том Голланд таємно одружилися

Артем Черничко 03 березня 2026
1191

Актори Зендея та Том Голланд одружилися. Про це повідомив стиліст акторки Ло Роуч під час церемонії Actor Awards у коментарі журналістам, пише Variety.

«Весілля вже відбулося. Ви все пропустили», — заявив стиліст. На запитання репортера, чи це правда, Роуч зі сміхом підтвердив, що це щира правда.

Пара познайомилася 2016 року під час роботи над фільмом «Людина-павук: Повернення додому». Свої стосунки актори публічно підтвердили у 2021 році.

Торік з'явилася інформація про їхні заручини: спочатку Зендею помітили з каблучкою на церемонії «Золотий глобус», а пізніше сам Голланд у спілкуванні з пресою уточнив статус партнерки як «наречена».

Голланд і Зендея виконували головні ролі у трьох частинах франшизи про Людину-павука, випущених у 2017, 2019 та 2021 роках. Цього літа очікується вихід ще двох спільних кіноробіт за їхньої участі: у червні запланована прем'єра фільму «Людина-павук: Новий день», а в липні відбудеться реліз стрічки «Одіссея» режисера Крістофера Нолана.

Артисти неодноразово говорили про переваги професійної співпраці. Зокрема, Голланд розповідав, що спільна присутність на знімальному майданчику допомагає у комунікації з режисерами. Зендея також підкреслювала, що досвід роботи з партнером створює відчуття безпеки та комфорту під час акторської гри.

Нагадаємо, 1 квітня в український прокат вийде фільм романтична комедія «Любить не любить» із Зендеєю та Робертом Паттінсоном у головних ролях.

Мітки
Новини
Читайте також
ChatGPT не відповідає етичним стандартам психотерапії — дослідники У центрі Києва 8 березня пройде Марш жінок: що вимагатимуть Paramount випустила трейлер «Дуже страшного кіно 6»: до франшизи повертається оригінальний каст Nike представила портативний стадіон для важкодоступних локацій
Парадний портрет супу: як Енді Воргол зробив з банки Campbell’s ікону 03 березня 2026 Розум є — сили не треба: як влаштований мозок елітних спортсменів 02 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 26 01 березня 2026 Утопія техноолігарха: навіщо мільярдери Кремнієвої долини будують незалежні міста 28 лютого 2026 Архітектурний гід Києва: Оболонь 27 лютого 2026 Качине магре: як одна страва стала символом нової французької кухні 27 лютого 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.