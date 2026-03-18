Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для гурту BTS

Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для південнокорейського гурту BTS. Про це повідомляє Starnews Korea. Це відео на трек «SWIM» — головний сингл із майбутнього альбому «ARIRANG», реліз якого запланований на 20 березня.

Це не перша співпраця режисерки з K-pop артистами. Раніше вона працювала над кліпом «Standing Next To You» для Чонгука, учасника BTS.

Муіньо — одна з найуспішніших українських кліпмейкерок на міжнародному рівні. Вона народилася в Одесі, частину дитинства провела на Кубі, а кар’єру починала у фешн-індустрії, згодом перейшовши до режисури кліпів.

Прорив у кар'єрі Муїньо стався після співпраці з західними артистами: вона знімала відео для Lil Nas X («Montero»), Cardi B, Гаррі Стайлза («As It Was»), Кеті Перрі та інших. Її роботи отримували нагороди MTV Video Music Awards, а саму режисерку відзначали як одну з найпомітніших у сфері музичного відео.

Окрім цього, Муіньо працювала з Леді Гагою, Дуа Ліпою, Post Malone та іншими артистами, а також виступала креативною директоркою номеру України на Євробаченні 2024.