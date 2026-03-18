Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для гурту BTS

Іван Назаренко 18 березня 2026
91

Українська режисерка Таню Муіньо зняла новий кліп для південнокорейського гурту BTS. Про це повідомляє Starnews Korea. Це відео на трек «SWIM» — головний сингл із майбутнього альбому «ARIRANG», реліз якого запланований на 20 березня.

Це не перша співпраця режисерки з K-pop артистами. Раніше вона працювала над кліпом «Standing Next To You» для Чонгука, учасника BTS.

Муіньо — одна з найуспішніших українських кліпмейкерок на міжнародному рівні. Вона народилася в Одесі, частину дитинства провела на Кубі, а кар’єру починала у фешн-індустрії, згодом перейшовши до режисури кліпів.

Прорив у кар'єрі Муїньо стався після співпраці з західними артистами: вона знімала відео для Lil Nas X («Montero»), Cardi B, Гаррі Стайлза («As It Was»), Кеті Перрі та інших. Її роботи отримували нагороди MTV Video Music Awards, а саму режисерку відзначали як одну з найпомітніших у сфері музичного відео.

Окрім цього, Муіньо працювала з Леді Гагою, Дуа Ліпою, Post Malone та іншими артистами, а також виступала креативною директоркою номеру України на Євробаченні 2024.

