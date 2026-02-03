Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Артем Черничко 03 лютого 2026
BTS повертаються — з новим альбомом, онлайн-концертом і фільмом на Netflix

Південнокорейський гурт BTS офіційно оголосив про своє повернення на сцену після тривалої перерви. У партнерстві з Netflix та Hybe колектив представить одразу два масштабні проєкти: пряму трансляцію живого виступу та повнометражний документальний фільм, пише Variety.

Новий студійний альбом гурту — Arirang — виходить 20 березня. Це перша повноформатна робота BTS за останні чотири роки.

21 березня у Сеулі відбудеться концертне шоу під назвою «BTS the Comeback Live Arirang». Виступ пройде в історичному центрі міста — на площі Кванхвамун — і стане першим в історії заходом із Південної Кореї, який Netflix транслюватиме наживо на весь світ. Режисером шоу виступить Геміш Гамільтон, відомий постановкою більшості фінальних шоу Super Bowl.

Уже за тиждень після концерту, 27 березня, на Netflix дебютує документальний фільм «BTS: Повернення». Стрічка режисера Бао Нгуєна («Найвеличніша ніч в історії попмузики») розповість про возз'єднання всіх сімох учасників — RM, Jin, Suga, J-Hope, V, Jimin та Jung Kook — у Лос-Анджелесі після завершення їхньої військової служби. Фільм зафіксує процес створення нової музики та роздуми артистів про їхню ідентичність на новому етапі кар'єри.

Після цього гурт вирушить у світовий тур на підтримку альбому. Він розпочнеться з трьох концертів у корейському місті Коян (9, 11 та 12 квітня), після чого BTS виступлять у Токіо, а потім попрямують до Північної Америки та Європи.

Фото: Divine Treasure / Wikimedia Commons
