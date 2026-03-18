Колумбійське місто Медельїн стане книжковою столицею світу 2027 року

Книжковою столицею світу 2027 року стане місто Медельїн у Колумбії. Про це повідомили на офіційному сайті ЮНЕСКО.

Публічна бібліотека в Медельїні. Фото: Alejandro Rojas (SajoR) / Wikimedia Commons

Рішення ухвалили за рекомендацією консультативного комітету програми World Book Capital, до якого входять представники міжнародних організацій книговидавців, книгарів і авторів.

«Медельїн став міжнародним орієнтиром міської та культурної трансформації, де книги й бібліотеки відіграють вирішальну роль у позитивних соціальних змінах. Визначення Медельїна Всесвітньою столицею книги 2027 року є потужним посланням про те, як культура може будувати мир і соціальну згуртованість», — зазначив генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані.

Медельїн — друге за чисельністю місто Колумбії. У ньому працює понад 110 книгарень і близько 25 бібліотек. Частину з них відкрили в будівлях, які раніше мали інше призначення, зокрема в колишніх поліцейських дільницях і в’язницях.

За даними ЮНЕСКО, за останні десятиліття кількість книгарень у місті зросла на 542 %, а сам Медельїн нині очолює національний індекс читання в Колумбії. У ЮНЕСКО зазначають, що саме ці зміни та активне культурне життя стали одними з причин, чому місто отримало цей статус.

Статус книжкової столиці світу надають на один рік. Програма заходів у Медельїні розпочнеться 23 квітня 2027 року — у Всесвітній день книги та авторського права — і триватиме протягом року. У цей час місто організовуватиме фестивалі, читацькі події, освітні програми та інші ініціативи, що популяризують книги й читання серед різних вікових груп і спільнот.

Медельїн став 27-м містом, яке отримає цей статус від часу започаткування ініціативи у 2001 році. За останні роки Всесвітніми столицями книги ставали Шарджа (2019), Куала-Лумпур (2020), Тбілісі (2021), Гвадалахара (2022), Аккра (2023), Страсбург (2024), Ріо-де-Жанейро (2025) і Рабат (2026).