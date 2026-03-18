Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Колумбійське місто Медельїн стане книжковою столицею світу 2027 року

Ірина Маймур 18 березня 2026
124

Книжковою столицею світу 2027 року стане місто Медельїн у Колумбії. Про це повідомили на офіційному сайті ЮНЕСКО.

Публічна бібліотека в Медельїні. Фото: Alejandro Rojas (SajoR) / Wikimedia Commons

Рішення ухвалили за рекомендацією консультативного комітету програми World Book Capital, до якого входять представники міжнародних організацій книговидавців, книгарів і авторів.

«Медельїн став міжнародним орієнтиром міської та культурної трансформації, де книги й бібліотеки відіграють вирішальну роль у позитивних соціальних змінах. Визначення Медельїна Всесвітньою столицею книги 2027 року є потужним посланням про те, як культура може будувати мир і соціальну згуртованість», — зазначив генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані.

Медельїн — друге за чисельністю місто Колумбії. У ньому працює понад 110 книгарень і близько 25 бібліотек. Частину з них відкрили в будівлях, які раніше мали інше призначення, зокрема в колишніх поліцейських дільницях і в’язницях.

За даними ЮНЕСКО, за останні десятиліття кількість книгарень у місті зросла на 542 %, а сам Медельїн нині очолює національний індекс читання в Колумбії. У ЮНЕСКО зазначають, що саме ці зміни та активне культурне життя стали одними з причин, чому місто отримало цей статус.

Статус книжкової столиці світу надають на один рік. Програма заходів у Медельїні розпочнеться 23 квітня 2027 року — у Всесвітній день книги та авторського права — і триватиме протягом року. У цей час місто організовуватиме фестивалі, читацькі події, освітні програми та інші ініціативи, що популяризують книги й читання серед різних вікових груп і спільнот.

Медельїн став 27-м містом, яке отримає цей статус від часу започаткування ініціативи у 2001 році. За останні роки Всесвітніми столицями книги ставали Шарджа (2019), Куала-Лумпур (2020), Тбілісі (2021), Гвадалахара (2022), Аккра (2023), Страсбург (2024), Ріо-де-Жанейро (2025) і Рабат (2026).

Мітки
Новини
Читайте також
Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для гурту BTS Вийшов український трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» Зендея прокоментувала ШІ-фото з весілля із Томом Голландом Анімаційну документалку Ірини Цілик «Червона зона» спродюсує французька компанія
Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026 Луїс Кан: архітектор, котрий говорив із цеглою 17 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 28 15 березня 2026 Смільян Радіч Кларк — новий лауреат Пріцкерівської архітектурної премії 13 березня 2026 «Того Севастополя більше не існує»: фотокнига про молодь Криму до анексії 13 березня 2026 Проста каша з давньою історією: неочікуваний рецепт смаженої вівсянки 13 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.