Фінляндія вдев’яте стала найщасливішою країною світу — Україна на 111-му місці

Ірина Маймур 19 березня 2026
Фінляндія дев’ятий рік поспіль очолила рейтинг найщасливіших країн світу. Україна посіла 111-те місце і зберегла ту саму позицію, що й торік. Про це йдеться у World Happiness Report 2026.

Гельсінкі, Фінляндія. Фото: Tapio Haaja / Unsplash

До першої трійки цьогоріч також увійшли Ісландія та Данія. Далі в десятці — Коста-Рика, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Ізраїль, Люксембург і Швейцарія. Афганістан знов опинився на останньому місці.

У звіті зазначають, що в більшості західних промислово розвинених країн рівень щастя нині нижчий, ніж у період між 2005 і 2010 роками. Водночас у восьми з десяти глобальних регіонів представники наймолодшої вікової групи зараз оцінюють своє життя краще, ніж у 2006–2010 роках. Виняток — Північна Америка, Австралія, Нова Зеландія та Західна Європа, де добробут молоді погіршився.

Окрему увагу автори звіту надали впливу соцмереж. У документі йдеться про те, що активні користувачі соціальних платформ частіше потрапляють до групи ризику меншої задоволеності життям, особливо в англомовних країнах і Західній Європі. Дані PISA для 15-річних учнів у 47 країнах показують, що ті, хто користується соцмережами понад сім годин на день, мають помітно нижчий рівень добробуту, ніж ті, хто проводить там менш як годину.

У звіті також зазначають, що тип платформи має значення. Платформи, створені для спілкування, частіше пов’язують із вищим рівнем задоволеності життям, тоді як сервіси з алгоритмічно підібраним контентом у разі інтенсивного використання частіше мають негативний ефект.

