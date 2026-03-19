Третій сезон серіалу «Розрив» почнуть знімати навесні — з новим режисером і персонажами

Американський актор Адам Скотт, який грає Марка С. у серіалі «Розрив», заявив, що зйомки третього сезону почнуться «дуже-дуже скоро». Про це він сказав в інтерв’ю Deadline.

Раніше повідомлялося, що виробництво нового сезону має стартувати у квітні. Відповідаючи на запитання про початок зйомок, Скотт фактично це підтвердив.

Актор також повідомив, що в новому сезоні з’являться нові персонажі, хоча подробиць поки не розкрив. Окремо він прокоментував участь режисера Когонади, який стане постановником більшості або навіть усіх епізодів третього сезону. Актор сказав, що вже зустрічався з ним, назвав його «неймовірним» і додав, що команда «не могла б бути більш рада».

Раніше Бен Стіллер, який зрежисував 11 епізодів у перших двох сезонах, говорив, що не працюватиме режисером у третьому сезоні. Водночас він і далі залишатиметься залученим до серіалу.

«Розрив» — це науково-фантастичний серіал про співробітника Lumon Industries Марка С., який погоджується на процедуру розділення робочих і домашніх спогадів. Фактично в одному тілі існують дві окремі особистості, і жодна з них не знає, чим займається інша.

Якщо зйомки справді стартують навесні, новий сезон, за оцінкою Forbes, може вийти на Apple TV+ у середині або другій половині 2027 року.