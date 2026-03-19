Кевін Спейсі уникнув суду в Лондоні, уклавши мирову угоду з позивачами

Голлівудський актор Кевін Спейсі досяг мирової угоди з трьома чоловіками, які звинувачували його в сексуальному насильстві. Це дозволило йому уникнути судового процесу в Лондоні, що мав розпочатися у жовтні 2026 року, повідомляє BBC.

Деталі та фінансові умови мирової угоди не розголошують. Позивачі стверджували, що інциденти за участю Спейсі відбувалися у період з 2000 по 2013 рік. Один із них заявляв про психічну травму та фінансові збитки, інший — про численні випадки домагань на початку 2000-х.

Третій позивач, Руарі Кеннон, публічно заявляв про інцидент під час вечірки у 2013 році, коли актор обіймав посаду художнього керівника театру «Олд Вік».

Раніше присяжні визнали Спейсі невинуватим у справі за цивільним позовом, поданим актором Ентоні Реппом у Нью-Йорку 2022 року. Також актора виправдали за всіма звинуваченнями у справі про сексуальне насильство у Великій Британії 2023 року.

Актор послідовно відкидав усі звинувачення, наголошуючи, що кожного разу, коли йому давали можливість захищатися у належній судовій формі, претензії до нього не витримували перевірки.