Меріл Стріп пожертвувала семизначну суму Національному музею історії жінок

Меріл Стріп пожертвувала американському Національному музею історії жінок семизначну суму. Її спрямують на розвиток освітніх програм і цифрових ініціатив музею, повідомили на офіційному сайті установи.

У музеї зазначили, що пожертва Стріп допоможе зробити історії про внесок жінок доступнішими для студентів і ширшої аудиторії, а також посилить роботу з вивчення, збереження та популяризації жіночої історії.

«Історію формують не лише ті, хто її творить, а й ті, хто забезпечує, щоб її пам’ятали. Національний музей історії жінок уже давно є каталізатором у висвітленні історій, які поглиблюють наше розуміння того, ким ми є. Я пишаюся тим, що продовжую підтримувати цю важливу роботу, щоб майбутні покоління успадкували історію, яка є і правдивою, і повною», — зазначила Меріл Стріп.

У музеї наголосили, що Стріп є однією з найдавніших і найвідданіших прихильниць їхньої діяльності. Вона співпрацює з інституцією вже багато років і раніше передала їй гонорар за фільм «Залізна леді».

На знак вдячності музей оголосив про створення премії імені Меріл Стріп для освітян. Нею щороку відзначатимуть викладачів, які популяризують історію жінок у навчанні та громадському просторі. Першу лауреатку планують оголосити в листопаді 2026 року.

Раніше Меріл Стріп також виступила в Генасамблеї ООН, щоби привернути увагу до порушення прав жінок в Афганістані. Тоді акторка заявила, що за законами «Талібану» афганські жінки мають менше свободи, ніж тварини.