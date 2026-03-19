У київському парку на Оболоні облаштують безбар’єрний простір для відпочинку — яким він буде

У південно-західній частині парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі Києва створять сучасний безбар’єрний простір для прогулянок та відпочинку. Проєкт охоплює територію площею близько 2,5 гектара та передбачає оновлення рекреаційної інфраструктури, повідомили в КМДА.

Проєкт передбачає створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп, облаштування прогулянкових маршрутів і майданчиків для відпочинку, а також встановлення лав, урн і велопарковок.

Також планують облаштувати зовнішнє освітлення та декоративне підсвічування; встановити автоматизовану систему поливу; укріпити укоси для запобігання ерозії; встановити систему відеоспостереження з тривожними кнопками.

На території висадять дерева, кущі та декоративні рослини, максимально зберігаючи наявний природний ландшафт.

Оновлення парку є спільним проєктом Києва та Вільнюса. Він передбачає зведення пішохідного мосту через заводь, який має стати символом дружби між столицями.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки мерії Вільнюса та Фонду розвитку співробітництва і гуманітарної допомоги Литовської Республіки. Загальний обсяг грантової допомоги становить €600 тисяч.