У Британії остаточно скасували проєкт тунелю під Стоунгенджем

Ірина Маймур 19 березня 2026
99

Уряд Великої Британії офіційно скасував проєкт будівництва автомобільного тунелю під Стоунгенджем — об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє The Guardian.

Ідею прокласти тунель під археологічною пам’яткою вперше запропонували ще у 1994 році. Відтоді вона викликала спротив активістів, які попереджали про ризики для унікального історичного ландшафту.

Міністерство транспорту Великої Британії відкликало дозвіл на реалізацію проєкту, який передбачав будівництво тунелю, транспортних розв’язок і об’їзної дороги. У відомстві заявили, що рішення ухвалили за «виняткових обставин», а сам проєкт більше не відповідає нинішнім стратегічним пріоритетам.

На підготовку проєкту вже витратили близько £179 мільйонів, тоді як загальна вартість реалізації могла сягнути £1,4 мільярда. Саме через зростання вартості ініціативу заморозили у 2024 році.

Упродовж років проєкт спричиняв гострі суперечки. Частина місцевих мешканців підтримувала його як спосіб зменшити затори, інші ж наголошували на загрозі для одного з найвідоміших доісторичних об’єктів світу. Стоунгендж, зведений приблизно у 2500 році до нашої ери, є частиною ширшого археологічного ландшафту з великою кількістю пам’яток неолітичної доби.

Представники ініціативи Stonehenge Alliance привітали рішення уряду. Виконувач обов’язків голови організації Майк Біркін наголосив, що йдеться не лише про сам кам’яний круг, а про цілий ландшафт із доісторичними пам’ятками. Активісти також закликали спрямувати зекономлені кошти на розвиток громадського транспорту в регіоні.

Натомість член ради графства Вілтшир Мартін Сміт заявив, що це серйозний удар для регіону, оскільки наразі немає альтернативного рішення, яке допомогло б зменшити транспортне навантаження.

У Міністерстві транспорту додали, що скасування проєкту дасть змогу зняти обмеження з територій, які тривалий час перебували в стані планувальної невизначеності, і відкрити шлях для інших інфраструктурних рішень.

Фото: Sanjay Nair / Wikimedia Commons
