Як звучить колір: у Києві відкрили музичний куб від IQOS

Артем Черничко 19 березня 2026
344

З 16 березня по 12 квітня у центральному атріумі ТРЦ Respublika Park працюватиме точка продажу — поп-ап-простір IQOS у формі куба. Концепція об’єкта базується на теорії «музики кольору» українського архітектора Флоріана Юр’єва, згідно з якою кожному кольору відповідає певна музична тональність.

Простір реалізований у формі напівпрозорого куба розміром 6х6х6 метрів. Дизайн натхненний естетикою синт-попу 80-х: конструкція має неонову фіолетову підсвітку — на честь нового кольору Electric Purple у лінійці бренду. А внутрішнє зонування стилізоване під звуковий процесор.

Головна особливість куба — простір, адаптований до студії звукозапису. Відвідувачі можуть створити власний трек із готових семплів за підтримки спеціалістів музичної спільноти FUSION JAMS або самостійно, скориставшись інструкціями. Готовий аудіозапис можна забрати на флешці або переслати на смартфон через AirDrop чи кабель.

Усередині облаштована продуктова зона з продажем девайсів. Окрім власного треку, можна зробити гравіювання на пристрої. Потрібно лише обрати картинку — і за кілька хвилин на корпусі зʼявиться відповідний малюнок. А ще куб має камеру для несподіваних фото, якими потім можна поділитися в соцмережах.

Вхід до простору та всі активності безкоштовні, проте діє обмеження за віком (18+) та кількістю відвідувачів: одночасно всередині можуть перебувати від 5 до 8 осіб.

Фото: IQOS
