Anthropic звинуватили у використанні текстів The Rolling Stones й Аріани Гранде для навчання ШІ

Музична компанія BMG Rights Management подала до федерального суду Каліфорнії позов проти Anthropic, звинувативши її у використанні захищених авторським правом текстів пісень для навчання ШІ-моделей, на яких працює чатбот Claude. Про це пише Reuters.

У позовній заяві BMG стверджує, що Anthropic копіювала й відтворювала тексти пісень гурту The Rolling Stones, Бруно Марса, Аріани Гранде та інших відомих рок- і попвиконавців, порушивши сотні авторських прав. Загалом компанія навела 493 приклади ймовірних порушень.

У BMG також заявили, що Anthropic навчала свої моделі на захищених авторським правом творах, отриманих, зокрема, з несанкціонованих торрент-сайтів. У компанії назвали таку практику такою, що суперечить стандартам, яких має дотримуватися відповідальний учасник індустрії ШІ.

За законодавством США, компенсація за порушення авторського права може становити від кількох сотень доларів до 150 тисяч доларів за кожен твір, якщо суд визнає порушення умисним.

Це один із нових позовів у хвилі справ, які автори, медіа та інші правовласники подають проти технологічних компаній через використання їхніх творів для навчання ШІ. Ще у 2023 році конкурент BMG — Universal Music Group разом з іншими музичними видавцями — також подав пов’язаний позов проти Anthropic, і ця справа досі триває. Минулоріч Anthropic також врегулювала інший позов щодо навчання ШІ, поданий групою авторів, на $1,5 мільярда доларів.

Представники Anthropic наразі не прокоментували новий позов. Водночас компанії, що працюють у сфері ШІ, раніше неодноразово заявляли, що вважають використання захищених авторським правом матеріалів для навчання моделей добросовісним використанням, оскільки ці матеріали нібито перетворюються на щось нове.