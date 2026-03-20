У школах Польщі дітям до 16 років заборонять користуватися телефонами

У Польщі з 1 вересня 2026 року хочуть заборонити мобільні телефони в початкових школах. Про це під час пресконференції в Ольштині повідомила міністерка освіти Барбара Новацька, пише PAP.

За її словами, у міністерстві завершують підготовку змін, за якими учням не можна буде користуватися телефонами ані на уроках, ані на перервах. Новацька додала, що це рішення ухвалюють у прискореному порядку після її розмови з прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Міністерка уточнила, що винятки можливі — зокрема, якщо телефон потрібен для навчання за рішенням учителя або з медичних причин. Водночас, за її словами, користування смартфонами в школі «не може бути нормою», зважаючи на залежність дітей від інтернету.

Новацька послалася на дослідження, підготовлене на замовлення міністерства. Згідно з ним, 71 % підлітків вважають себе залежними від телефонів, а 60 % відчувають хронічну втому. Також 73 % дітей віком 12–14 років знають, де знайти порнографію в інтернеті, а 26 % дітей віком від 7 до 12 років уже мали з нею контакт.

Окремо міністерка навела дані про цифрову безпеку: 44 % підлітків віком 13–16 років не знають, як відрізнити правду від брехні в інтернеті, а 47 % дітей цієї вікової групи натрапляли на шкідливий контент у соцмережах.

Наразі польські школи вже можуть самостійно обмежувати використання телефонів, і понад 50 % закладів за останні роки вже запровадили такі правила. Міністерство не планує визначати єдиний спосіб контролю: школи самі вирішуватимуть, де саме учні зберігатимуть телефони — у шафках, спеціальних пакетах або, наприклад, у кошику в учителя. Водночас приносити телефони до школи буде дозволено.

Початкова школа в Польщі охоплює вісім років навчання — для дітей віком від 7 до 15 років. Саме тому нові правила стосуватимуться учнів до 16 років.