Мадонна з’явиться в другому сезоні «Кіностудії» — її помітили на зйомках у Венеції

Ірина Маймур 20 березня 2026
Американська співачка Мадонна, імовірно, приєдналася до другого сезону серіалу «Кіностудія» (The Studio) від Apple TV+, пише The Hollywood Reporter.

У своїх соцмережах артистка натякнула на участь у проєкті: вона виклала допис із фото, де сидить у гондолі у Венеції зі сценарієм у руках і підписом «італійська робота» («The Italian job»). Однак нині публікацію вже видалено.

У соцмережах також з’явилися папараці-знімки зі знімального майданчика у Венеції. На них помітили Майкла Кітона та Дональда Гловера.

Поки невідомо, чи зіграє Мадонна саму себе, чи матиме окрему роль. У першому сезоні в гостьових ролях з’являлися Мартін Скорсезе, Шарліз Терон, Стів Бушемі, Ice Cube, Джонні Ноксвілл, Адам Скотт, Зак Ефрон, Тед Сарандос, Рамі Юссеф та інші.

«Кіностудія» — сатиричний серіал Сета Роґена про керівника вигаданої студії Continental Studios Метта Реміка, який намагається втриматися в індустрії, що переживає кризу. Окрім Роґена, у першому сезоні серіалу зіграли Кетрін О’Гара, Кетрін Ган, Айк Барінголц та Чейз Суй Вондерс.

Серіал отримав 13 премій «Еммі», зокрема як найкращий комедійний серіал, за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі, режисуру та сценарій. На «Золотому глобусі» «Кіностудія» перемогла в категорії «Найкращий комедійний серіал», а Сет Роґен отримав нагороду за найкращу чоловічу головну роль у комедійному серіалі.

