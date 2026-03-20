OpenAI планує зібрати свої сервіси в одному «суперзастосунку»

Ірина Маймур 20 березня 2026
555

OpenAI планує об’єднати застосунок ChatGPT, платформу для генерації коду Codex і браузер в один десктопний «суперзастосунок», повідомляє Reuters.

У компанії пояснюють, що хочуть спростити користувацький досвід і менше розпорошуватися між окремими продуктами.

Президент OpenAI Ґреґ Брокман тимчасово координуватиме оновлення продукту та пов’язані з ним організаційні зміни, а керівниця напряму застосунків Фіджі Сімо очолить команду продажів, поки компанія готує новий продукт до запуску.

У внутрішній записці Сімо пояснила, що OpenAI «розпорошувала зусилля» між завеликою кількістю застосунків і технологічних стеків. За її словами, саме ця фрагментація сповільнювала роботу й заважала утримати належний рівень якості.

В OpenAI також розраховують, що об’єднання інструментів в одному застосунку допоможе ефективніше використовувати ресурси на тлі зростання конкуренції з боку Anthropic. Раніше цього року компанія вже випустила окрему десктопну версію Codex, посилюючи свою присутність на ринку ШІ-інструментів для генерації коду.

Фото: Berke Citak / Unsplash
