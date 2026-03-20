У Києві під час ремонту спотворили садибу генерала Пишенкова — активіст

У Києві під час робіт на вулиці Іллєнка, 16-Б спотворили історичну садибу генерала Пишенкова, повідомив активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

Підрядна організація вирішила не підганяти вікна під автентичні розміри, а просто заклала частину підвіконь новою цеглою. Поверх свіжої цегли конструкції «укріпили» шаром монтажної піни.

Перов звернув увагу, що логіка такого рішення незрозуміла. За його словами, на фото 2020 року видно, що в будівлі вже були пластикові вікна, і їхній розмір відповідав розміру віконних прорізів.

«Тобто це або такий архітектурний задум, або невігластво, або розкрадання бюджетних коштів (потрібне підкреслити)», — написав він.

Роботи виконували коштом міського бюджету. Як зазначає Перов, на ремонт витратили 82 мільйони гривень.

Про першого власника історичної будівлі відомо небагато. Пишенков був військовим педагогом і начальником кадетського корпусу в Єлисаветграді, нинішньому Кропивницькому. Після смерті його поховали на території нині зруйнованої церкви на розі вулиць Овруцької та Загорівської. 2009 року в місцевому сквері під час земляних робіт знайшли й дослідили його склеп.

1908 року в садибі Пишенкова відкрили Київську шосту (Лук’янівську) чоловічу гімназію. Нині тут розташована дитяча клінічна лікарня № 8.