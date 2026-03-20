У Данії створили двері з грибного міцелію — їх можна виробляти масово

Данська компанія Rebound разом з архітектурною студією Det Levende Hus розробила міжкімнатні двері з осердям із міцелію — кореневої структури грибів, пише Dezeen.

Автори проєкту називають їх першими у світі міжкімнатними дверима з міцелію, які можна виробляти масово.

Наразі двері існують у вигляді прототипу. Вони є частиною колекції біоматеріальних міжкімнатних і розсувних дверей для сучасного житла.

Уперше новий продукт планують використати в Kaerhytten — житловому проєкті з низьким впливом на довкілля в данському селі Рамльосе. Завершити його мають 2026 року.

Осердя дверей створили, вирощуючи швидкорослу кореневу структуру грибів у спеціальній формі. У результаті вийшла міцна й легка панель із природними звукопоглинальними властивостями.

Міцелієву серцевину помістили в дерев’яну раму з повторно використаної та залишкової деревини. Зокрема, для цього використали відходи, надані данським виробником підлог Dinesen.

У команді проєкту пояснюють, що хотіли запропонувати більш стале рішення для масових архітектурних продуктів — як альтернативу твердим породам деревини, які ростуть повільно.

Прототип має гладку, шовковисту поверхню, але під час вирощування можна змінювати колір і фактуру матеріалу. Також двері можна покрити шаром глини, аби отримати інший тип оздоблення.

Окремо розробники додали біоматеріальний шар, який підсилює конструкцію і покращує вогнестійкість. Цей метод вони називають біозварюванням: він дає змогу зміцнювати двері без клею та додаткових етапів виробництва.

За словами команди, процес вирощування дверної панелі триває приблизно два тижні.

Для прототипу також створили ручку Moom з перероблених морських мушель. Її розробив архітектор Б’ярне Гаммер для данського бренду фурнітури Randi.

Окрім дверей, Rebound і Det Levende Hus працюють і над іншими продуктами на основі міцелію для масового ринку — зокрема акустичними панелями для стін і стель.