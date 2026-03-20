Українські полярники здобули рекордну кількість перемог у конкурсі наукових зображень для Вікіпедії

Команда станції «Академік Вернадський» здобула рекордну кількість перемог в українському етапі конкурсу наукових зображень для Вікіпедії — WikiScience Contest 2025. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Цьогоріч українські полярники й полярниці вибороли три перші місця та одне третє в різних номінаціях. Такий результат став найкращим за всю історію їхньої участі.

Перше місце в номінації «Люди в науці» здобула геофізикиня Анна Соіна. Журі відзначило дві зроблені нею світлини геофізика Олександра Богомаза, який фарбує щогли пасивного іонозонда на станції «Академік Вернадський». Висота такої щогли становить 12 метрів.

У номінації «Живі організми» переміг цикл «Птахи Антарктики», який підготували Анна Соіна та Олександр Богомаз. До нього увійшли світлини південнополярного поморника біля станції, гігантського буревісника на прибережних скелях острова Галіндез, а також фото поморника з пташеням і малюка сивки білої в гнізді.

Перше місце в номінації «Нефотографічні зображення» здобула біологиня Зоя Швидка. Журі відзначило її відео, на якому тюлень-крилеїд повзе по кризі. Раніше цей запис уже став вірусним у соцмережах.

Ще одну нагороду — третє місце в загальній категорії — також отримала Анна Соіна за фото «Пінгвіни і регульований туризм в Антарктиці».

Загалом на український етап WikiScience Contest 2025 подали 744 зображення від 76 учасників і учасниць. У Національному антарктичному науковому центрі зазначили, що це найбільша кількість робіт за всі роки конкурсу, починаючи з рекордного 2020-го.

Конкурс тривав в Україні з 20 листопада до 20 грудня 2025 року. Його мета — зібрати зображення, які документують світ науки для ілюстрування статей у Вікіпедії.

Оскільки WikiScience Contest 2025 є міжнародним, найкращі роботи українського етапу тепер представлятимуть Україну на світовому рівні.