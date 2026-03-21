Адміністрація Трампа подала до суду на Гарвард через нібито нездатність захистити єврейських та ізраїльських студентів

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала позов проти Гарвардського університету на мільярд доларів. Вона звинувачує виш у тому, що він не зміг захистити єврейських та ізраїльських студентів від переслідувань, пише Reuters.

Позов подало Міністерство юстиції США до федерального суду в Бостоні. У скарзі йдеться, що Гарвард демонстрував «свідому байдужість» до випадків переслідування єврейських та ізраїльських студентів і не застосовував правила кампусу належним чином, коли жертвами ставали саме вони. У документі також зазначено, що така поведінка фактично позбавляла цих студентів рівного доступу до освітніх можливостей.

Адміністрація вимагає повернути всі федеральні гранти, які Гарвард отримував у період порушення вимог, а також домогтися замороження виплат за чинними грантами. У позові зазначено, що лише від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США університет має отримати понад $2,6 мільярда коштів платників податків. Окремо влада хоче призначити незалежного зовнішнього монітора, який контролюватиме дотримання університетом вимог.

У позові сказано, що дії Гарварду порушують Розділ VI Закону про громадянські права 1964 року, який забороняє дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри та національного походження в програмах, що отримують федеральне фінансування. Reuters також зазначає, що більша частина нинішнього позову повторює попередні інциденти та звинувачення, а не містить нових прикладів імовірної дискримінації.

У Гарварді заявили, що будуть захищатися в суді. Речник університету назвав справу «ще однією надуманою і каральною дією» з боку адміністрації та наголосив, що виш уже розширив навчальні програми, посилив дисциплінарні процедури й запровадив визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту. В університеті заявили, що ці кроки свідчать про прямо протилежне до закидів у «свідомій байдужості».

Це черговий етап тривалого конфлікту між Білим домом і Гарвардом. Менш ніж два місяці тому Трамп заявляв, що його адміністрація домагається від університету $1 мільярда для врегулювання розслідувань щодо його політики. Окремо в позові від 13 лютого адміністрація звинуватила Гарвард у тому, що виш не надав документи для перевірки можливої упередженості вступної системи щодо білих абітурієнтів.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа та Гарвард уже не раз зустрічалися в судах. Торік у вересні суддя Еллісон Берроуз постановила, що Білий дім незаконно скасував понад $2 мільярди дослідницьких грантів для університету. За кілька місяців до того вона також заблокувала спробу адміністрації заборонити іноземним студентам навчатися в Гарварді. Білий дім оскаржує обидва рішення.

Позов проти Гарварду є частиною ширшої кампанії адміністрації Трампа проти американських університетів, які звинувачують у недостатній реакції на антисемітизм після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року.