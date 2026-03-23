Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Номінований на «Оскар» актор Баррі Кіоган зізнався, що не хоче виходити з дому через булінг за зовнішність

Іван Назаренко 23 березня 2026
Номінований на «Оскар» актор Баррі Кіоган зізнався, що не хоче виходити з дому через булінг за зовнішність

Ірландський актор Баррі Кіоган, що 2023 року отримав номінацію на «Оскар» за роль у фільмі «Банші Інішерина», заявив, що стикається з булінгом в інтернеті через свою зовнішність, пише The Guardian.

За його словами, хвиля негативу настільки сильна, що він дедалі рідше з’являється на публіці й навіть уникає виходити з дому.

Актор розповів, що ще у 2024 році пішов із соцмереж через токсичні коментарі, однак це не допомогло повністю дистанціюватися від хейту. Навіть відвідуючи події чи знімаючись у проєктах, він усе одно стикається з негативною реакцією аудиторії.

Він зізнався, що через це почав закриватися в собі, уникає заходів і дедалі більше віддаляється від публічного життя. Найбільше його турбує те, що негатив починає впливати на роботу. Актор говорить, що в якийсь момент може втратити бажання зніматися взагалі.

Кіоган також нагадав, що раніше стикався з переслідуванням у реальному житті — після розриву із Сабріною Карпентер невідомі приходили до будинку його родини. Тепер він хвилюється і за майбутнє свого сина, який з часом може побачити весь цей негатив.

Нещодавно у мережі помітили, що на нових фото обличчя Кіогана змінилося: щоки, губи й щелепа виросли та заокруглилися, через що з'явилося припущення нібито актор пройшов курс ін'єкційних косметичних процедур. Сам Кіоган відмовляється коментувати ці чутки.

Попри це, актор продовжує працювати. Зокрема, він бере участь у новому проєкті Сема Мендеса про гурт The Beatles, де грає Рінго Старра, а також знявся у фільмі «Гострі картузи: Безсмертний».

Фото: Sara Komatsu / Wikimedia Commons

Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.