Номінований на «Оскар» актор Баррі Кіоган зізнався, що не хоче виходити з дому через булінг за зовнішність

Ірландський актор Баррі Кіоган, що 2023 року отримав номінацію на «Оскар» за роль у фільмі «Банші Інішерина», заявив, що стикається з булінгом в інтернеті через свою зовнішність, пише The Guardian.

За його словами, хвиля негативу настільки сильна, що він дедалі рідше з’являється на публіці й навіть уникає виходити з дому.

Актор розповів, що ще у 2024 році пішов із соцмереж через токсичні коментарі, однак це не допомогло повністю дистанціюватися від хейту. Навіть відвідуючи події чи знімаючись у проєктах, він усе одно стикається з негативною реакцією аудиторії.

The Irish actor, known for his roles in Peaky Blinders: The Immortal Man and Saltburn, admitted that he felt deeply insecure about comments he had read online



Read more about his experience https://t.co/4LGXJrFS94 pic.twitter.com/NiwAn3N0Di — The Telegraph (@Telegraph) March 22, 2026

Він зізнався, що через це почав закриватися в собі, уникає заходів і дедалі більше віддаляється від публічного життя. Найбільше його турбує те, що негатив починає впливати на роботу. Актор говорить, що в якийсь момент може втратити бажання зніматися взагалі.

Кіоган також нагадав, що раніше стикався з переслідуванням у реальному житті — після розриву із Сабріною Карпентер невідомі приходили до будинку його родини. Тепер він хвилюється і за майбутнє свого сина, який з часом може побачити весь цей негатив.

Нещодавно у мережі помітили, що на нових фото обличчя Кіогана змінилося: щоки, губи й щелепа виросли та заокруглилися, через що з'явилося припущення нібито актор пройшов курс ін'єкційних косметичних процедур. Сам Кіоган відмовляється коментувати ці чутки.

Попри це, актор продовжує працювати. Зокрема, він бере участь у новому проєкті Сема Мендеса про гурт The Beatles, де грає Рінго Старра, а також знявся у фільмі «Гострі картузи: Безсмертний».