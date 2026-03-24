В Одесі відкрили котокафе з евакуйованими з фронту тваринами — їм шукають новий дім

На Соборній площі в Одесі повноцінно запрацював заклад CATmosphere cafe. Це простір, де відвідувачі можуть не лише випити кави, а й познайомитися з котами, яких волонтери та військові евакуювали із зони бойових дій. Хоча відкриття відбулося ще в січні, через блекаути та складну зиму заклад зміг вийти на стабільний режим роботи лише у березні, пише RFI.

Наразі у кафе мешкають четверо котів-переселенців із Дружківки та Костянтинівки, а також киця Роксі з Одеси. Серед них — кішка Буся, яка народилася вже під час повномасштабної війни під обстрілами на Донеччині.

Для тварин у закладі облаштували спеціальну зону, проте власники наголошують: це не контактний зоопарк. «Котики тут господарі. Підійде, якщо захоче. Ми не примушуємо тварин насильно, це не іграшки», — пояснює співвласниця закладу Олена Смєшко.

Відвідувачі мають дотримуватися певних правил: котів заборонено будити, годувати їжею зі столу чи фотографувати зі спалахом. Власники також приділяють особливу увагу санітарним нормам — тварини мають окрему кімнату для сну та їжі, усі вони вакциновані та мають ветеринарні паспорти.

Мета проєкту — знайти для евакуйованих тварин постійний дім. Кафе слугує тимчасовим прихистком, де потенційні господарі можуть поспілкуватися з тваринами у невимушеній атмосфері. Охочим забрати тварину потрібно заповнити спеціальну анкету.