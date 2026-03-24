Марк Цукерберг створює персонального ШІ-агента для керування Meta

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг створює персонального агента зі штучним інтелектом, який має допомагати йому виконувати управлінські функції. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Агента для Цукерберга ще розробляють, але він уже допомагає йому швидше отримувати потрібну інформацію. Зокрема, дає змогу знаходити відповіді напряму, без зайвих погоджень і передачі запитів через кілька рівнів менеджерів.

Це частина ширшої стратегії Meta з інтеграції ШІ в усі процеси компанії. У Meta хочуть пришвидшити роботу, спростити структуру команд і зменшити кількість ієрархічних рівнів, щоб ефективніше конкурувати зі стартапами з невеликими командами. Нині в компанії працює близько 78 тисяч людей.

У Meta вже використовують внутрішні інструменти на кшталт My Claw і Second Brain. Перший має доступ до робочих чатів і документів та може взаємодіяти з іншими агентами або співробітниками від імені користувача. Другий індексує документи й допомагає швидко знаходити потрібну інформацію про проєкти.

Окремо Meta придбала ШІ-стартапи Manus і Moltbook та інтегрує їхні технології у внутрішні процеси.

Водночас частина співробітників висловлює занепокоєння через можливі скорочення на тлі автоматизації. Раніше Meta вже проводила масштабні звільнення після пікового зростання штату під час пандемії.