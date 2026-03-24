Марк Цукерберг створює персонального ШІ-агента для керування Meta

Ірина Маймур 24 березня 2026
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг створює персонального агента зі штучним інтелектом, який має допомагати йому виконувати управлінські функції. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Агента для Цукерберга ще розробляють, але він уже допомагає йому швидше отримувати потрібну інформацію. Зокрема, дає змогу знаходити відповіді напряму, без зайвих погоджень і передачі запитів через кілька рівнів менеджерів.

Це частина ширшої стратегії Meta з інтеграції ШІ в усі процеси компанії. У Meta хочуть пришвидшити роботу, спростити структуру команд і зменшити кількість ієрархічних рівнів, щоб ефективніше конкурувати зі стартапами з невеликими командами. Нині в компанії працює близько 78 тисяч людей.

У Meta вже використовують внутрішні інструменти на кшталт My Claw і Second Brain. Перший має доступ до робочих чатів і документів та може взаємодіяти з іншими агентами або співробітниками від імені користувача. Другий індексує документи й допомагає швидко знаходити потрібну інформацію про проєкти.

Окремо Meta придбала ШІ-стартапи Manus і Moltbook та інтегрує їхні технології у внутрішні процеси.

Водночас частина співробітників висловлює занепокоєння через можливі скорочення на тлі автоматизації. Раніше Meta вже проводила масштабні звільнення після пікового зростання штату під час пандемії.

Фото: Anthony Quintano / Wikimedia Commons
На Сумщині росіяни зруйнували будівлю Гетьманського національного природного парку Росіяни атакували центр Львова — пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря і костел Святої Марії Магдалини NASA інвестує $20 мільярдів у створення постійної бази на Місяці OpenAI додала в ChatGPT сховище для всіх завантажених і створених файлів
Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026 Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах 19 березня 2026 Маленький принц у світі моди: історія успіху десятирічного дизайнера Макса Александера 18 березня 2026 Біохакінг: шлях до безсмертя чи техноскам? 18 березня 2026

