OpenAI додала в ChatGPT сховище для всіх завантажених і створених файлів

Компанія OpenAI запустила в ChatGPT нову функцію Library, яка автоматично зберігає завантажені й створені файли та дає змогу повторно використовувати їх у нових чатах.

Функція наразі працює лише у вебверсії ChatGPT. Це окремий розділ у лівому меню, де можна переглянути всі файли в одному місці, шукати їх за назвою та фільтрувати за типом. OpenAI уточнює, що йдеться, зокрема, про зображення, документи, таблиці, презентації та PDF-файли. Щоб використати файл повторно, його можна додати до нового чату через меню вкладень.

Функція наразі доступна користувачам із підписками Plus, Pro та Business. Поки що вона не працює в країнах Європейської економічної зони, Швейцарії та Великій Британії.

Для файлів діють технічні обмеження. Максимальний розмір одного файлу — 512 МБ. Для текстових і документальних файлів встановлено ліміт 2 мільйони токенів на файл, і це обмеження не поширюється на таблиці. Для CSV-файлів і електронних таблиць ліміт становить приблизно 50 МБ, а для зображень — 20 МБ на один файл.

Файли зберігаються в акаунті користувача, доки він не видалить їх вручну. Після видалення вони одразу зникають з акаунта, а повне очищення із систем OpenAI може тривати до 30 днів, якщо немає юридичних чи безпекових підстав зберігати їх довше.