На Сумщині росіяни зруйнували будівлю Гетьманського національного природного парку

Ірина Маймур 24 березня 2026
У селищі Велика Писарівка Сумської області 23 березня росіяни зруйнували будівлю Гетьманського національного природного парку. Про це в коментарі «Суспільне Суми» повідомили директор парку Олександр Кварта та провідний фахівець з екологічної освіти Михайло Обідець.

Йдеться про будівлю, де раніше був Будинок піонерів, а останніми роками працював виставковий центр парку. Саме звідси починалися екологічні та велосипедні екскурсії, а також стартували байдаркові маршрути.

За словами Михайла Обідця, центр відвідували не лише місцеві жителі, а й іноземці. У приміщенні зберігалися рушники, предмети народного побуту — горщики, глечики, старовинні праски, гребінка, а також бібліотека.

У публікації районної газети «Ворскла» зазначають, що раніше в цій будівлі діти займалися художнім словом, готували лялькові вистави та відвідували гуртки. Згодом приміщення спершу хотіли переобладнати на роздягальню для спортсменів, але зрештою створили там виставковий центр.

За словами журналістів, вікна в будівлі були вибиті вже давно — внаслідок попередніх російських атак на селище.

Гетьманський національний природний парк створили 2009 року, щоб зберегти унікальні природні комплекси лівобережного лісостепу. Робота над створенням закладу тривала близько 10 років.

Нині через бойові дії та мінування територія парку закрита для відвідувачів.

Фото: газета «Ворскла»
