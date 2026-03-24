«Укрзалізниця» посилює правила безпеки пасажирів через прицільні російські атаки на потяги

«Укрзалізниця» посилила правила безпеки для пасажирів у дорозі через прицільні російські атаки на потяги. Про це повідомила пресслужба компанії.

У компанії наголошують: вагон не повинен ставати пасткою, а рішення про висадку пасажирів ухвалюватимуть лише тоді, коли на конкретному маршруті є реальна небезпека.

Пасажирів закликають заздалегідь ознайомитися з алгоритмом дій і в дорозі чітко виконувати вказівки провідників. Після сигналу про небезпеку радять одягнутися, тримати поруч документи й телефон, залишатися на місці та чекати подальших інструкцій. Якщо людині потрібна допомога під час виходу з вагона, про це просять повідомити завчасно.

Після зупинки поїзда й команди провідника пасажири мають швидко, але без паніки залишити вагон, скористатися найближчим виходом, великі речі лишити всередині та, за можливості, допомогти іншим. В УЗ окремо наголошують: не можна стрибати, затримуватися на колії або створювати тисняву.

Після виходу з вагона пасажирам радять якнайшвидше пройти в укриття або відійти на безпечну відстань від поїзда. Скупчуватися поруч із вагонами не можна, адже саме вони можуть бути ціллю. Людей просять розосередитися, але тримати в полі зору провідника в сигнальному жилеті.

У разі вибухів поблизу слід лягти на землю обличчям донизу, тримати рот відкритим і прикрити голову підручними речами. Також важливо уважно слухати вказівки провідників або працівників вокзалу.

Повертатися до вагона можна лише після окремого сигналу про завершення небезпеки — голосом, через мегафон або свистком. Якщо для цього потрібно перетинати колії, робити це слід максимально уважно і стежити за зустрічними поїздами.

Також в «Укрзалізниці» радять під час поїздок із дітьми зберігати спокій і пояснювати їм, що відбувається, а в холодну погоду брати з вагона ковдри — вони можуть знадобитися під час евакуації.