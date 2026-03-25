У Києві продають історичну садибу Іпсіланті біля метро «Арсенальна»

У Києві виставили на продаж історичну садибу Іпсіланті на вулиці Івана Мазепи, 6. Оголошення з’явилося на OLX.

Вартість комплексу із цокольним поверхом становить €15 мільйонів. Загальна площа об’єкта — 2800 квадратних метрів.

Згідно з описом в оголошенні, комплекс повністю відремонтований і готовий до використання. До нього входять сучасний триповерховий офісний центр, ресторан на цокольному та першому поверхах із власною закритою терасою, автентичний винний льох і приватне паркування для гостей.

В офісній частині є охоронювана рецепція, серверна, системи клімат-контролю, вентиляція та опалення. Також передбачений окремий вхід для персоналу й обслуговування.

В оголошенні зазначають, що із часом перший поверх будинку заглибився під землю і фактично став підвальним приміщенням. Вікна, які у XVIII столітті виходили на вулицю, тепер опинилися нижче рівня землі.

Садиба Іпсіланті — пам’ятка архітектури XVIII століття. Будинок звели 1798 року в стилі класицизму для коменданта Печерської фортеці П. Л. Вігеля. У 1807–1816 роках тут жив із родиною Костянтин Іпсіланті — господар Молдови та Валахії, учасник грецького антитурецького визвольного руху, який знайшов прихисток у Києві після придушення повстання.

У 1833 році садибу придбала Києво-Печерська лавра. У 1860–1870-х роках до споруди добудували ще один поверх і розмістили в ній іконописну майстерню. Тоді ж біля будинку з’явилися два флігелі.

У 1979 році садибі надали статус пам’ятки архітектури, а у 2011 році під охорону взяли також два флігелі. До реставрації в будівлі працював ресторан «Ханой».

У 2014 році садибу придбало ТОВ «Торговий дім «Еко-Сервіс»» за 24,24 мільйона гривень. У 2017 році розпочалася реставрація: роботи виконували за проєктом архітектурної майстерні Юрія Лосицького. Під час відновлення будівлі прибрали добудований третій поверх, який не мав історичної цінності, і повернули споруді портик із колонами.

Про завершення реконструкції та повернення садибі історичного вигляду оголосили 31 серпня 2020 року.