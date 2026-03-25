У шанхайському McDonald’s помітили гуманоїдних роботів — але гостей вони не обслуговували

У соцмережах завірусилося відео з McDonald’s у Шанхаї, де показали гуманоїдних роботів у фірмовій формі мережі. Частина користувачів і медіа сприйняла це як тестування роботів, які нібито мають замінити працівників, пише Gizmodo.

A McDonald's in Shanghai has begun deploying humanoid robots (from KEENON Robotics) to serve customers.



> These humanoid robots provide information, greet guests, and help enliven the atmosphere.

> Food delivery robots serve meals to customers and collect used trays.



Насправді роботи не виконували жодних сервісних чи операційних функцій. Як пояснив топменеджер McDonald’s Джон Баннер, їх залучили лише на відкриття ресторану в Шанхайському музеї науки й технологій, щоби привернути увагу відвідувачів.

Після завершення події роботів прибрали з локації. Їх надала китайська компанія Keenon Robotics. Там заявили, що це приклад того, як автоматизація поступово стає частиною ресторанного сервісу. Сам робот є першим двоногим сервісним гуманоїдом бренду, представленим у липні на конференції World Artificial Intelligence Conference у Шанхаї.

Водночас цей кейс добре ілюструє, як ресторанний бізнес рухається в бік автоматизації. У Nation’s Restaurant News нагадують, що Keenon уже розробляє сервісних роботів для супермаркетів, готелів і ресторанів, а восени її Dinerbot T10 почав працювати в Burger King у Фінляндії. Менеджер закладу розповів, що робот додає цінності для гостей, а працівникам дає змогу більше зосередитися на точності та подачі.