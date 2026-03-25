Помер найстаріший кобзар України Ігор Рачок

22 березня помер найстаріший кобзар України Ігор Карпович Рачок. Йому було 89 років. Про це повідомляє Талалаївська селищна територіальна громада.

Ігор Рачок народився 25 лютого 1937 року в селі Лавіркове на Чернігівщині, де і прожив усе життя. Походив із родини колишнього станового козака Карпа Рачка.

Його вчителями були відомі кобзарі Євген Адамцевич і Федір Співак. Крім бандури, Ігор Рачок майстерно грав на гітарі, мандоліні й гармошці.

У репертуарі кобзаря були, зокрема, «Дума про Марусю Богуславку», «Невольничий плач», «Дума про Олексія Поповича», а також історичні пісні про Саву Чалого, зруйнування Запорізької Січі та Хортицю.

У листопаді 2008 року Ігорю Рачку присвоїли звання Заслуженого працівника культури України — за вагомий особистий внесок у розвиток української культури, популяризацію кобзарства та бандурного мистецтва.

«Ігор Карпович був глибоко віруючою людиною. Його спів був молитвою, його слово — правдою, його бандура — голосом України. У його піснях звучала історія — козацька слава, народний біль, боротьба й надія. Він не шукав слави, але став голосом пам’яті. Не прагнув визнання, але залишив по собі глибокий духовний слід», — зазначили в громаді.

Відспівування кобзаря відбулося 23 березня в Петропавлівському храмі в місті Ромни Сумської області.