Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Lviv Croissants додали в меню фільтр-каву від Madheads Coffee Roasters: де спробувати

Промо БЖ 25 березня 2026
194

Мережа Lviv Croissants розпочала співпрацю з українською ростерією Madheads Coffee Roasters. У меню з’явилася фільтр-кава, яка наразі доступна в закладах мережі у Львові та Києві.

За останні роки культура споживання кави в Україні суттєво змінилася. Відвідувачів дедалі більше цікавить не бренд на пачці, а походження зерна, спосіб його обробки та смаковий профіль напою. Українці готові платити за такий досвід більше: з 2021 року обсяги продажу фільтр-кави зросли на 35%.

«Ми помітили ріст популярності простих способів заварювання кави, як-от фільтр або дріп, — ділиться Андрій Галицький, СЕО, засновник і співвласник Lviv Croissants. — Тому вирішили додати в меню нові позиції, щоб наші гості могли по-новому відкрити для себе смак цього напою».

Для запуску фільтр-кави Lviv Croissants обрали два лоти від Madheads Coffee Roasters — це Ethiopia Dogo Sodu (арабіка анаеробної натуральної обробки з нотами темної сливи й рому) та El Salvador Acalem Natural (арабіка натуральної обробки з фруктово-шоколадним профілем). Ростерія використовує зерно з різних регіонів світу, зокрема з Латинської Америки, Африки та Азії.

«Нам завжди хотілося, щоб хороша кава ставала частиною щоденної культури, — говорить співвласник Madheads Coffee Roasters Артем Врадій. — Ми бачимо, що українці дедалі частіше обирають фільтр не просто заради дози кофеїну, а щоб відчути складний і багатошаровий смак зерна. Співпраця з Lviv Croissants — це можливість познайомити з якісною кавою набагато більше людей».

Фільтр-каву у Lviv Croissants готують так, аби максимально зберегти смакові характеристики зерна й забезпечити стабільну екстракцію. Перед запуском бариста мережі пройшли навчання з приготування напою за стандартами спешелті-кав'ярень. Обрані лоти Ethiopia Dogo Sodu та El Salvador Acalem Natural у мережі готуватимуть почергово.

Фото: Lviv Croissants
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.