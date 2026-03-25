Amazon придбав стартап, який створює роботів-гуманоїдів дитячого розміру

Amazon придбав стартап Fauna Robotics, що розробляє людиноподібних роботів дитячого розміру для дому. Умови угоди не розголошують, пише TechCrunch.

Today, we’re releasing a new kind of robotics platform. One designed to move out of the lab and into the real world, closer to the people who will shape what robots become next. [1/4] pic.twitter.com/u8PqUUDvxb — Fauna Robotics (@faunarobotics) January 27, 2026

Fauna Robotics заснували колишні інженери Meta та Google. Після угоди працівники компанії, зокрема двоє її засновників, приєднаються до Amazon у Нью-Йорку. Це вже друга публічно представлена покупка Amazon у сфері робототехніки за березень.

У коментарі TechCrunch представник Amazon заявив, що компанію зацікавило бачення Fauna — створювати «функціональних, безпечних і веселих роботів для всіх» та поєднати цей підхід із власним досвідом у робототехніці, роздрібному бізнесі й розробці домашніх пристроїв.

Раніше цього року Fauna почала постачати свій перший продукт окремим партнерам у сфері досліджень і розробок. Йдеться про двоногого робота Sprout. За наданою інформацією, він має зріст майже 107 сантиметрів, уміє танцювати, тримати предмети, давати п’ять, махати та взаємодіяти з людьми.

У LinkedIn гендиректор Fauna Роб Кокран написав, що після запуску компанії в Нью-Йорку в лютому 2024 року її метою було створювати «здібних, безпечних і веселих роботів для всіх». Він додав, що команда в захваті від можливостей, які відкриває приєднання до Amazon.

Близько 50 працівників Fauna Robotics приєднаються до Amazon і працюватимуть над роботами-гуманоїдами.

Раніше Amazon також придбав Rivr — компанію із Цюриха, яка розробляє автономних роботів-кур’єрів, здатних підійматися сходами. Деталі цієї угоди теж не розкривають.