Amazon придбав стартап, який створює роботів-гуманоїдів дитячого розміру

Ірина Маймур 25 березня 2026
397

Amazon придбав стартап Fauna Robotics, що розробляє людиноподібних роботів дитячого розміру для дому. Умови угоди не розголошують, пише TechCrunch.

Fauna Robotics заснували колишні інженери Meta та Google. Після угоди працівники компанії, зокрема двоє її засновників, приєднаються до Amazon у Нью-Йорку. Це вже друга публічно представлена покупка Amazon у сфері робототехніки за березень.

У коментарі TechCrunch представник Amazon заявив, що компанію зацікавило бачення Fauna — створювати «функціональних, безпечних і веселих роботів для всіх» та поєднати цей підхід із власним досвідом у робототехніці, роздрібному бізнесі й розробці домашніх пристроїв.

Раніше цього року Fauna почала постачати свій перший продукт окремим партнерам у сфері досліджень і розробок. Йдеться про двоногого робота Sprout. За наданою інформацією, він має зріст майже 107 сантиметрів, уміє танцювати, тримати предмети, давати п’ять, махати та взаємодіяти з людьми.

У LinkedIn гендиректор Fauna Роб Кокран написав, що після запуску компанії в Нью-Йорку в лютому 2024 року її метою було створювати «здібних, безпечних і веселих роботів для всіх». Він додав, що команда в захваті від можливостей, які відкриває приєднання до Amazon.

Близько 50 працівників Fauna Robotics приєднаються до Amazon і працюватимуть над роботами-гуманоїдами.

Раніше Amazon також придбав Rivr — компанію із Цюриха, яка розробляє автономних роботів-кур’єрів, здатних підійматися сходами. Деталі цієї угоди теж не розкривають.

Фото на обкладинці: Fauna Robotics
