Науковці зафіксували новоутворений кратер на Місяці — таке трапляється раз на сотні років

Науковці виявили рідкісне явище, аналізуючи дані з апарата Lunar Reconnaissance Orbiter, — новий ударний кратер на Місяці, який з’явився відносно нещодавно, але залишався непоміченим. Про це повідомляє ScienceNews.

Діаметр кратера сягає приблизно 225 метрів — це як два футбольні поля, а сформувався він, ймовірно, в час між квітнем і травнем 2024 року.

Такі події трапляються значно рідше, ніж може здатися. За оцінками вчених, удари такого масштабу відбуваються приблизно раз на 139 років. Проблема в тому, що відстежити всі зміни на поверхні Місяця складно — кратерів там і так тисячі, й нові не завжди одразу впадають в око без детального порівняння з попередніми знімками.

Аналіз показав, що кратер має круті стінки і глибину близько 43 метрів, що свідчить про удар у щільну породу. Його трохи витягнута форма натякає, що підповерхневі шари Місяця неоднорідні.

Уламки від удару розлетілися на десятки кілометрів — сліди зафіксували на відстані до 120 км. Причому ці частинки рухаються з величезною швидкістю, перетворюючись на мікроснаряди.

На тлі програми Artemis та планів повернення людей на Місяць з'являється загроза не лише прямого попадання метеорита, а й обстрілу уламками від удару за десятки кілометрів.