У Львові будинок в ансамблі Бернардинського монастиря визнали аварійним після російського удару дроном

У Львові завершили обстеження ансамблю Бернардинського монастиря XVII століття на площі Соборній. Житловий будинок у межах комплексу, в який влучив російський дрон, визнали аварійним і непридатним для життя, повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

До ансамблю Бернардинського монастиря входять церква Святого Андрія з бароковою вежею, монастирські келії, оборонні мури з бастеями та примурні будівлі. Церква зазнала незначних пошкоджень: із 16 вітражних композицій вибито чотири, ще одна має невелике пошкодження. Більшість вітражів вдалося зберегти завдяки захисту, який встановили заздалегідь.

Пошкоджень також зазнала дзвіниця 1734 року побудови. В архіві, що входить до комплексу, вибито вісім вікон.

Найбільше постраждав житловий будинок, куди було пряме влучання. Це колишні каземати, які історично були елементом оборонної системи, а сьогодні використовуються як житлова забудова. Там знищено дах і перекриття, вигоріли дерев’яні конструкції, пошкоджені тримальні стіни. Усередині є обвали, зруйновані сходові майданчики, втрачено частину історичних елементів, а також видно сліди сильної пожежі. Частина конструкцій може руйнуватися далі.

Після обстеження в церкві та дзвіниці вирішили закрити пошкоджені віконні отвори, щоб убезпечити споруди від подальшого руйнування. Вітражне скло демонтують. Паралельно Офіс охорони культурної спадщини залучає експертів, які мають оцінити збитки та підготувати план відновлення.

Нагадаємо, по обіді 24 березня Росія атакувала Львів дронами. Серед пошкоджених об’єктів був ансамбль Бернардинського монастиря, а також інші будівлі в центральній частині міста та в мікрорайоні Сихів. Зокрема, на вул. Степана Бандери пошкоджені будівля-пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 4029-Лв) та комплекс костелу Святої Марії Магдалини і музей «Тюрма на Лонцького».