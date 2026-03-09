Будинок Ріанни обстріляли з гвинтівки — у цей момент співачка була вдома

Будинок співачки Ріанни у Беверлі-Гіллз обстріляли з вогнепальної зброї. Про інцидент повідомила поліція Лос-Анджелесу, пише BBC.

За даними поліції Лос-Анджелесу, правоохоронці прибули до будинку співачки після повідомлення про стрілянину близько 13:15 за місцевим часом у неділю. На місці знайшли гільзи від штурмової гвинтівки.

Поліція встановила, що підозрювана — жінка приблизно 30 років. Вона під’їхала до будинку, вистрілила сім разів, після чого втекла. Її машину знайшли приблизно за 12 кілометрів від маєтку, де водійку й затримали. Особу жінки поки не оприлюднили.

A woman has been arrested after a gun was repeatedly fired toward Rihanna's home in Beverly Hills, California. Although there were people in the house, no injuries were reported, according to the Los Angeles Police Department. pic.twitter.com/BMUkVFTpUX — CNN (@CNN) March 9, 2026

Під час стрілянини ніхто не постраждав. За інформацією Los Angeles Times, сама Ріанна перебувала в будинку в момент інциденту.

Співачка, справжнє ім’я якої Робін Ріанна Фенті, народилася на Барбадосі і стала відомою на початку 2000-х завдяки хітам Pon de Replay та Umbrella.