Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Будинок Ріанни обстріляли з гвинтівки — у цей момент співачка була вдома

Іван Назаренко 09 березня 2026
141
Будинок Ріанни обстріляли з гвинтівки — у цей момент співачка була вдома

Будинок співачки Ріанни у Беверлі-Гіллз обстріляли з вогнепальної зброї. Про інцидент повідомила поліція Лос-Анджелесу, пише BBC.

За даними поліції Лос-Анджелесу, правоохоронці прибули до будинку співачки після повідомлення про стрілянину близько 13:15 за місцевим часом у неділю. На місці знайшли гільзи від штурмової гвинтівки.

Поліція встановила, що підозрювана — жінка приблизно 30 років. Вона під’їхала до будинку, вистрілила сім разів, після чого втекла. Її машину знайшли приблизно за 12 кілометрів від маєтку, де водійку й затримали. Особу жінки поки не оприлюднили.

Під час стрілянини ніхто не постраждав. За інформацією Los Angeles Times, сама Ріанна перебувала в будинку в момент інциденту.

Співачка, справжнє ім’я якої Робін Ріанна Фенті, народилася на Барбадосі і стала відомою на початку 2000-х завдяки хітам Pon de Replay та Umbrella.

Фото: SIGMA / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
На Київщині рятують останній дерев’яний млин — пам’ятку оцифрували для реставрації Фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув ще дві нагороди у США — за кращі сценарій та операторську роботу Україна офіційно вимагає недопуску Росії до Венеційської бієнале Українська призерка Паралімпіади отримала зауваження за сережки з написом «Stop War»
«Дівчата за дівчат»: у центрі Києва пройшов Марш жінок 08 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 27 07 березня 2026 Дубай — місто архітектурних гріхів 06 березня 2026 Куди піти в Києві 8 березня: події про жінок, для жінок, на підтримку жінок (і не тільки) 05 березня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок березня 04 березня 2026 Серіали березня: 10 найцікавіших проєктів місяця 03 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.