На доларах може з'явитися підпис Дональда Трампа — раніше президенти США не підписували валюту

Іван Назаренко 27 березня 2026
Міністерство фінансів США планує додати підпис Дональд Трамп на всі нові паперові долари. Про це повідомляє Euronews.

Починаючи з червня підпис президента може з’явитися спершу на $100 купюрах, а згодом і на інших номіналах. Із 1861 року американські банкноти містять лише підписи міністра фінансів і казначея, але не глави держави.

Глава Мінфіну Скотт Бессент пояснив ініціативу як символ економічного зростання та сили долара, а казначей Брендон Біч назвав Трампа архітектором економічного відродження і заявив, що його підпис на валюті є виправданим.

Ініціатива з’явилася на тлі ще однієї резонансної ідеї — випуску пам’ятної золотої монети із зображенням Трампа. Вона вже отримала схвалення Комісії з образотворчого мистецтва США, хоча федеральне законодавство забороняє зображати живих президентів на грошах.

Економіст Майкл Бордо зазначає, що рішення може не порушувати закон, оскільки право визначати підпис на банкнотах належить міністру фінансів. Водночас він прогнозує серйозний політичний спротив.

Критика вже пролунала з боку демократів. Конгресвумен Шонтель Браун назвала ініціативу огидною і неамериканською, додавши, що вона лише нагадуватиме громадянам, кого «дякувати» за економічні труднощі.

У Білому домі ж наполягають, що цей крок приурочений до 250-річчя незалежності США і має символічне значення.

