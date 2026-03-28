Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Церемонія «Оскар» уперше з 2002 року змінить місце проведення

Ірина Маймур 28 березня 2026
Із 2029 року церемонія вручення премії «Оскар» залишить свою багаторічну локацію в Голлівуді й відбуватиметься в театрі «Пікок» у центрі Лос-Анджелеса. Про це повідомляє BBC.

Новий майданчик визначили на 10 років — із 2029-го до 2039-го. Нині церемонія проходить у театрі «Долбі» (раніше відомому під назвою «Кодак») на Голлівудському бульварі, який приймає «Оскар» із 2002 року. До того премію багато років вручали в центральній частині міста — зокрема в павільйоні Дороті Чандлер і аудиторії «Шрайн».

В Академії кінематографічних мистецтв і наук пояснили, що переїзд є частиною багаторічного партнерства з компанією AEG — власницею комплексу L.A. Live, де також проходять церемонії вручення премій «Еммі» та «Греммі». У межах угоди AEG має оновити сцену, звук, освітлення, лобі, закулісні зони та інші виробничі простори, потрібні для проведення церемонії.

Директор із доходів AEG Тодд Голдштейн заявив, що L.A. Live створювали для подій, які визначають культуру. За його словами, новий майданчик має стати простором, що «прославляє творчість, шанує досконалість і забезпечує незабутні враження для кіноманів у всьому світі».

Переїзд збігатиметься ще з однією зміною: з 2029 року трансляція «Оскара», яка протягом пів століття виходила на ABC, перейде на YouTube. До того часу церемонія і надалі проходитиме в театрі «Долбі» та транслюватиметься на ABC, зокрема під час 100-ї церемонії у 2028 році.

Фото: Greg in Hollywood (Greg Hernandez) / Wikimedia Commons
Мітки
Новини
Читайте також
Майлі Сайрус випустила трек про дорослішання до 20-річчя серіалу «Ханна Монтана» На доларах може з'явитися підпис Дональда Трампа — раніше президенти США не підписували валюту Українська стрічка «Королеви радості» отримала нагороду на фестивалі Cinhomo в Іспанії Депутати Європарламенту вимагають позбавити Венеційську бієнале коштів через павільйон РФ
Архітектурний гід Києва: Пріорка 27 березня 2026 «ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 29 21 березня 2026 Майже святий: за що канонізують і за що ненавидять Гауді? 19 березня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.