Церемонія «Оскар» уперше з 2002 року змінить місце проведення

Із 2029 року церемонія вручення премії «Оскар» залишить свою багаторічну локацію в Голлівуді й відбуватиметься в театрі «Пікок» у центрі Лос-Анджелеса. Про це повідомляє BBC.

Новий майданчик визначили на 10 років — із 2029-го до 2039-го. Нині церемонія проходить у театрі «Долбі» (раніше відомому під назвою «Кодак») на Голлівудському бульварі, який приймає «Оскар» із 2002 року. До того премію багато років вручали в центральній частині міста — зокрема в павільйоні Дороті Чандлер і аудиторії «Шрайн».

В Академії кінематографічних мистецтв і наук пояснили, що переїзд є частиною багаторічного партнерства з компанією AEG — власницею комплексу L.A. Live, де також проходять церемонії вручення премій «Еммі» та «Греммі». У межах угоди AEG має оновити сцену, звук, освітлення, лобі, закулісні зони та інші виробничі простори, потрібні для проведення церемонії.

Директор із доходів AEG Тодд Голдштейн заявив, що L.A. Live створювали для подій, які визначають культуру. За його словами, новий майданчик має стати простором, що «прославляє творчість, шанує досконалість і забезпечує незабутні враження для кіноманів у всьому світі».

Переїзд збігатиметься ще з однією зміною: з 2029 року трансляція «Оскара», яка протягом пів століття виходила на ABC, перейде на YouTube. До того часу церемонія і надалі проходитиме в театрі «Долбі» та транслюватиметься на ABC, зокрема під час 100-ї церемонії у 2028 році.