Скарлетт Йоганссон і Себастіан Стен приєдналися до акторського складу «Бетмена 2»

Режисер Метт Рівз розкрив акторський склад фільму «Бетмен 2» («The Batman Part II»). До проєкту приєдналися Скарлетт Йоганссон, Себастіан Стен, Чарльз Денс, Себастіан Кох і Браян Тайрі Генрі, пише IGN.

До своїх ролей повернуться Роберт Паттінсон як Брюс Вейн / Бетмен, Джеффрі Райт як Джим Ґордон, Енді Серкіс як Альфред Пенніворт, Колін Фаррелл як Оз Кобб / Пінгвін, Джеймі Лоусон як очільниця міста Белла Реал і Ґіл Перес-Абрахам як офіцер Мартінес.

Ролі нових акторів Рівз поки що не підтвердив. За чутками, Себастіан Стен може зіграти Гарві Дента, Скарлетт Йоганссон — його дружину Ґільду Дент, а Чарльз Денс — Крістофера Дента.

Режисер оголошував акторів у соцмережах і супроводжував дописи візуальними натяками. Для Йоганссон він використав GIF із фільму «Під шкірою» 2013 року, а допис про Стена підписав фразою «У настрої Ґотема…» («In a Gotham state of mind…»).

За попередніми даними, сюжет може бути пов’язаний із родиною Дентів. У коміксах DC Гарві Дент згодом стає лиходієм Дволиким. Рівз раніше натякав, що головного антагоніста фільму ще майже не показували в кіно в такому вигляді.

Також відомо, що дія «Бетмена 2» відбуватиметься взимку, тож у фільмі покажуть засніжений Ґотем.

У підтвердженому акторському складі поки що немає Зої Кравіц і Баррі Кеогана, які в першому фільмі зіграли Жінку-кішку та Джокера. За сюжетом попередньої частини героїня Кравіц залишила Ґотем, тому її відсутність очікували. Повернення Кеогана до ролі Джокера також наразі не підтверджене.

Перший «Бетмен» Метта Рівза вийшов у 2022 році. Прем’єра другого запланована на 1 жовтня 2027 року.