У Києві пропонують перейменувати станцію метро «Площа Українських Героїв» на честь Василя Стуса — петиція

У Києві зареєстрували петицію з пропозицією перейменувати станцію метро «Площа Українських Героїв» на «Площу Василя Стуса». Авторка ініціативи вважає, що нинішня назва не прижилася серед містян, а сама станція має отримати ім’я конкретного українського діяча.

У петиції зазначають, що з 52 станцій київського метро лише одна названа на честь видатного українця — станція «Тараса Шевченка». На думку авторки, це підсилює російський наратив про нібито відсутність в України власних героїв.

У тексті петиції Василя Стуса називають одним із символів боротьби за незалежність України, який заплатив за свої переконання свободою, здоров’ям і життям.

Авторка також стверджує, що назва «Площа Українських Героїв» не закріпилась у повсякденному мовленні. За її словами, частина людей досі використовує стару назву станції — «Льва Толстого», а інші скорочують нову до «УГ». Варіант «Стуса», на думку ініціаторки, звучить коротше та природніше для щоденного використання.

У петиції згадують і торішню ідею перейменувати на честь Стуса станцію «Академмістечко». Авторка виступає проти такого підходу, заявляючи, що радянська система відводила українським діячам периферію міста, тоді як центральні топоніми присвячували імперським постатям.

Також у зверненні нагадують, що в багатьох європейських містах станції метро називають на честь письменників, філософів і культурних діячів, а сам «ідеологічний підхід» у топоніміці під час війни вважають важливим для формування національної ідентичності.

Авторка окремо відповіла на можливу критику щодо витрат. Вона зазначила, що оформлення станції «Площа Українських Героїв» раніше створювали волонтерськими зусиллями, а в разі нового перейменування активісти також готові допомагати безкоштовно або організувати збір на матеріали.