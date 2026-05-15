Канада може брати участь у «Євробаченні», якщо того забажає — директор конкурсу

Канада може приєднатися до «Євробачення», якщо подасть заявку. Про це заявив директор конкурсу Мартін Грін в коментарі BBC.

За словами Гріна, наразі Канада не зверталася до організаторів, проте двері для країни залишаються відкритими. Він також жартома додав, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні хоче більше зблизитися з Європою.

Попри назву конкурсу, участь у «Євробаченні» доступна не лише європейським країнам. Головна умова — держава має бути членом Європейської мовної спілки. Канадська телерадіокомпанія CBC не є повноправним членом, але має статус асоційованого учасника.

Раніше у такий спосіб до конкурсу приєдналась Австралія, яка дебютувала на «Євробаченні» 2015 року через величезну популярність шоу в країні.

Ідея участі Канади вперше прозвучала ще торік у федеральному бюджеті уряду Марка Карні. В одному з пунктів документа зазначалося, що уряд разом із CBC вивчає можливість участі у конкурсі. Канадські медіа писали, що сам Карні особисто підтримує цю ініціативу.

Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань тоді заявив, що це питання захисту канадської ідентичності та можливість для місцевих артистів голосніше заявити про себе у світі.

Водночас експерти наголошують, що самого лише бажання недостатньо. Дослідниця «Євробачення» Джесс Карніел пояснила, що Канаді доведеться переконати Мовну спілку у вигоді такого партнерства. За її словами, Австралія роками вибудовувала стосунки з організаторами й пропонувала розвиток конкурсу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Хоча Канада ніколи не брала участі в конкурсі, канадські артисти там уже перемагали. Найвідоміший приклад — Селін Діон, яка виграла «Євробачення» 1988 року, представляючи Швейцарію з піснею «Ne Partez Pas Sans Moi».