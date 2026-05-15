Принстон уперше за 133 роки повертає нагляд на іспитах через ШІ

Ірина Маймур 15 травня 2026
Принстонський університет змінює правила свого Кодексу честі й запроваджує нагляд на всіх очних іспитах. Причина — побоювання, що студенти дедалі частіше використовують штучний інтелект і смартфони для списування, пише The Independent.

Кодекс честі запровадили в Принстоні в 1893 році після того, як студенти попросили відмовитися від наглядачів на іспитах. Відтоді університет покладався на письмову обіцянку студентів не списувати.

Нові правила почнуть діяти цього літа. За них проголосували викладачі після звернень студентів і працівників університету, які вважають, що списування під час аудиторних іспитів стало дедалі більш поширеним.

Декан коледжу Майкл Ґордін зазначив, що ШІ та смартфони зробили списування простішим, а його виявлення — складнішим.

Водночас Кодекс честі не скасовують повністю. Студенти й надалі мають підтверджувати, що не порушували правила під час іспиту.

За новими правилами викладачі будуть присутні на іспитах як спостерігачі. Вони не мають втручатися в роботу студентів, але зможуть повідомляти про можливі порушення до студентського комітету честі.

В університеті також звернули увагу, що студенти стали рідше повідомляти про списування однокурсників. Частина з них боїться онлайн-переслідування, розголошення особистих даних або публічного осуду.

За даними торішнього опитування понад 500 старшокурсників, 29,9 % респондентів заявили, що списували під час навчання або іспитів у Принстоні. Майже 45 % знали про порушення Кодексу честі, але не повідомили про це. Лише 0,4 % сказали, що заявляли про списування інших студентів.

Фото: Indies1 / Wikimedia Commons
