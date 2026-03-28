Майлі Сайрус випустила трек про дорослішання до 20-річчя серіалу «Ханна Монтана»

Американська співачка й акторка Майлі Сайрус випустила нову пісню з всесвіту Ханни Монтани — «Younger You». Про це пише Pitchfork.

Раніше Сайрус уже представила трек у спецвипуску «Hannah Montana 20th Anniversary Special», який показали 24 березня на Disney+. Разом із релізом пісні вийшов і кліп, у якому кадри зі спецвипуску чергуються зі сценами з повнометражного фільму «Ханна Монтана: Кіно».

«Younger You» побудована як звернення до молодшої версії себе — з роздумами про дорослішання, втрату зв’язку із собою, сім’ю та пам’ять про те, ким ти був раніше.

Ювілейний спецвипуск знімали перед живою аудиторією. У ньому також були кадри живих виступів, велике інтерв’ю з ведучою подкасту «Call Her Daddy» Алекс Купер, а також камео Чаппелл Рон, Селени Гомес і батьків Майлі — Тіш та Біллі Рея Сайрусів.

Серіал «Ханна Монтана» стартував на Disney Channel у 2006 році. У ньому Майлі Сайрус зіграла школярку Майлі Стюарт, яка веде подвійне життя: для друзів і родини вона звичайна підлітка, а для публіки — попзірка Ханна Монтана. Серіал завершився у 2011 році, мав чотири сезони, а за час виходу отримав п’ять саундтрек-альбомів, три з яких очолили Billboard 200.

Останній сольний альбом Майлі Сайрус, «Something Beautiful», вийшов у 2025 році.