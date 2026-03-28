Disney+ зніме фільм про Даффі — співачка вперше розповість про пережите викрадення і насильство

Ірина Маймур 28 березня 2026
Валлійська співачка Даффі дасть перше за 15 років велике інтерв’ю для нового документального фільму Disney+. У стрічці вона розповість про пережите викрадення і сексуальне насильство, після яких зникла з публічного життя, повідомляє BBC.

У Disney+ обіцяють «безпрецедентний доступ» до співачки: у стрічці покажуть її дитинство, стрімкий злет до слави, пережиту травму та життя після неї. Дату релізу поки не оголосили.

Даффі стрімко здобула популярність у 2008 році після виходу дебютного альбому «Rockferry», який став найпродаванішим альбомом року у Великій Британії. Вона отримала три премії Brit Awards, Grammy та Ivor Novello. Після другого альбому й анонсу третього Даффі раптово зникла зі сцени у 2011 році.

Лише у 2020 році співачка розповіла, що пережила викрадення та сексуальне насильство в іншій країні. Згодом вона написала, що після пережитого надовго ізолювалася від людей.

Режисеркою фільму стала Ґілл Каллан. У Disney+ зазначили, що стрічка має дати Даффі можливість розповісти свою історію власними словами, а віцепрезидент платформи з документального контенту Шон Дойл відзначив її чесність і сміливість.

У березні 2025 року Даффі також виклала в TikTok тизер реміксу «Mercy» — це був її перший допис у соцмережах із 2020 року. Тому частина медіа вважає, що документальний фільм може стати кроком до її поступового повернення в публічний простір.

