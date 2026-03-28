Індонезія першою серед країн Південно-Східної Азії заборонила соцмережі для дітей

Індонезія заборонила соцмережі для дітей віком до 16 років. Це перша країна в Південно-Східній Азії, яка запровадила такі правила на національному рівні, повідомляє Bloomberg.

Нові правила стосуються платформ, які влада вважає високоризиковими. Серед них — YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, X та Roblox. Ці сервіси мають або закрити доступ користувачам до 16 років, або деактивувати вже наявні акаунти.

Водночас це не повна заборона для всіх цифрових сервісів. Частина платформ із нижчим рівнем ризику залишиться доступною для дітей, але за умови посилених заходів безпеки — зокрема високого рівня конфіденційності за замовчуванням, батьківського контролю, а також обмежень на відстеження геолокації.

Міністерка комунікацій та цифрових справ Індонезії Меутя Хафід заявила, що X, Bigo Live, TikTok і Roblox уже внесли зміни або про них оголосили. Зокрема, TikTok планує поступово деактивувати акаунти користувачів молодше 16 років, а Roblox — змінити функції для дітей до 13 років. X також повідомив, що підвищить мінімальний вік користувачів до 16 років.

У Meta заявили, що продовжать консультації з урядом щодо Facebook та Instagram, а YouTube Indonesia підтримав підхід, заснований на самооцінці ризиків, а не на повній забороні. До червня всі цифрові платформи, що працюють у країні, мають провести оцінку безпеки дітей. Компаніям, які не виконають вимоги, загрожують санкції, зокрема можливі обмеження доступу до сервісів в Індонезії.

Індонезійська влада пояснює нові обмеження занепокоєнням через шкідливий контент в інтернеті — зокрема кібербулінг, порнографію, онлайн-шахрайство та надмірне користування гаджетами. У країні, де близько 70 мільйонів людей молодші за 16 років, цю проблему вважають масштабною.

Критики нових правил вважають, що така модель надто спрощує проблему й може позбавити дітей каналів для спілкування та самовираження. Прихильники ж кажуть, що це дає батькам інструмент для кращого контролю за тим, як діти користуються інтернетом.