Помер актор Джеймс Толкан, відомий за фільмами «Найкращий стрілець» і «Назад у майбутнє»

Помер американський актор Джеймс Толкан, відомий за ролями у фільмах «Найкращий стрілець» і трилогії «Назад у майбутнє». Йому було 94 роки. Про це повідомляє Variety.

Кадр із фільму «Назад у майбутнє»: Universal Pictures — Amblin Ente / Collection ChristopheL via AFP

Толкан помер 26 березня в місті Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк. Про його смерть повідомили представник родини, сценарист і продюсер Боб Ґейл, а також офіційний сайт франшизи «Back to the Future». Причину смерті наразі не розкривають.

Кар’єра актора тривала понад п’ять десятиліть. Його першою телевізійною роботою став серіал «Голе місто»1960 року, а серед останніх — фільм «Кістяний томагавк». Найбільше Толкана пам’ятають за роллю суворого директора містера Стрікленда у фільмах «Назад у майбутнє». У третій частині франшизи він також зіграв діда свого персонажа.

Ще одна його знакова роль — командер Том «Стінгер» Джордан у фільмі «Найкращий стрілець» 1986 року, де він знімався разом із Томом Крузом, Велом Кілмером і Мег Раян.

Толкана також можна було побачити у фільмах «Воєнні ігри», «Стилет», «Можливо, то були велетні», «Жах Амітивіля», «Нестандартний ритм», «Озброєні та небезпечні» та інших. Серед серіалів за його участі — «Таємниця Неро Вулфа», «Авантюрист», «Ранковий випуск», «Людина з нізвідки», «Кобра» та «Чудові роки».

Джеймс Толкан народився 20 червня 1931 року в Калуметі, штат Мічиган. Після служби у ВМС США він навчався в Коледжі Коу та Університеті Айови, а згодом переїхав до Нью-Йорка, де навчався в Акторській студії в Стелли Адлер і Лі Страсберга.

В актора залишилася дружина Пармелі, з якою він прожив у шлюбі 54 роки. У некролозі на сайті Back to the Future родина попросила всіх охочих замість квітів підтримати місцеві притулки для тварин або зоозахисні організації.