Зйомки серіалу Tomb Raider призупинено через травму Софі Тернер, яка грає Лару Крофт

Іван Назаренко 30 березня 2026
579

Зйомки серіалу Tomb Raider тимчасово поставили на паузу через травму Софі Тернер, яка виконує головну роль Лари Крофт. Про це повідомляє Variety.

В акторки, відомої за «Грою престолів», загострилася стара травма спини. Через це виробництво зупинили щонайменше на місяць, але перерва може затягнутися й довше. У Prime Video підтвердили, що йдеться про «незначне ушкодження», однак вирішили не ризикувати й дати акторці час на відновлення.

Серіал створює Фібі Воллер-Брідж, авторка «Флібега», яка виступає сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту. Зйомки стартували ще в січні, а прем’єру попередньо планують на 2027 рік.

Окрім Тернер, у серіалі знімаються Сігурні Вівер та Джейсон Айзекс. Це нова екранізація культової ігрової серії Tomb Raider, яка з’явилася ще у 1996 році й не раз перезапускалася.

Раніше Лару Крофт на великому екрані грали Анджеліна Джолі у фільмі «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» та Алісія Вікандер у стрічці «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт».

«Вона не може грати мене»: акторка Кім Новак розкритикувала вибір Сідні Свіні на головну роль у байопіку про себе Українці обрали назву національної мовної моделі — це «Сяйво» Київський метрополітен відремонтує тунель між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» — що зміниться для пасажирів Instagram удруге видалив фото вагітної моделі Ерін О'Коннор — вона заявила про подвійні стандарти
«Пілліон»: БДСМ-комедія про темну сторону взаємин 30 березня 2026 Київські замальовки. Випуск 30 28 березня 2026 Архітектурний гід Києва: Пріорка 27 березня 2026 «ВДС Сент-Луїс»: новий блискучий серіал від НВО, де все змішалося і ніхто не нормальний 26 березня 2026 Як фотодні у «Студії72» об’єднують ветеранів і фотографів 25 березня 2026 Амнезія у Венеції: як Росія обхитрила Венеційську бієнале 24 березня 2026

