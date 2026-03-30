Зйомки серіалу Tomb Raider призупинено через травму Софі Тернер, яка грає Лару Крофт

Зйомки серіалу Tomb Raider тимчасово поставили на паузу через травму Софі Тернер, яка виконує головну роль Лари Крофт. Про це повідомляє Variety.

В акторки, відомої за «Грою престолів», загострилася стара травма спини. Через це виробництво зупинили щонайменше на місяць, але перерва може затягнутися й довше. У Prime Video підтвердили, що йдеться про «незначне ушкодження», однак вирішили не ризикувати й дати акторці час на відновлення.

Production on the live-action 'Tomb Raider' series has been halted after Sophie Turner sustained an injury.



Серіал створює Фібі Воллер-Брідж, авторка «Флібега», яка виступає сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту. Зйомки стартували ще в січні, а прем’єру попередньо планують на 2027 рік.

Окрім Тернер, у серіалі знімаються Сігурні Вівер та Джейсон Айзекс. Це нова екранізація культової ігрової серії Tomb Raider, яка з’явилася ще у 1996 році й не раз перезапускалася.

Раніше Лару Крофт на великому екрані грали Анджеліна Джолі у фільмі «Лара Крофт: Розкрадачка гробниць» та Алісія Вікандер у стрічці «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт».