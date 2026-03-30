Мережа супермаркетів АТБ готує колаборацію з грою S.T.A.L.K.E.R. 2 з колекційними картками

Студія GSC Game World разом із мережею супермаркетів АТБ готують спільну акцію за мотивами гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Центральною частиною колаборації мають стати колекційні картки. Про це повідомляє Dev.ua.

За попередньою інформацією, запуск івенту очікується 15 квітня, а триватиме він приблизно до 9 червня. Водночас це поки неофіційні дані.

Для АТБ подібні кампанії вже відпрацьовані. Раніше мережа проводила акції з колекційними картками у партнерстві з іншими брендами. Зокрема, під час футбольної кампанії покупці могли зібрати набір із 28 карток із гравцями національної збірної України та брати участь у розіграшах грошових призів.