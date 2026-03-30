Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Київський метрополітен відремонтує тунель між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» — що зміниться для пасажирів

Іван Назаренко 30 березня 2026
384
КП «Київський метрополітен» погодив проєкт капітального ремонту перегінного тунелю між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна». Про це повідомили у КМДА.

При цьому тунель залишиться відкритим для пасажирів і обидві станції працюватимуть.

Необхідність ремонту пояснюють віком і умовами будівництва тунелю. Його звели ще наприкінці 1970-х у водонасичених ґрунтах, які з часом змінюють свої властивості під впливом вібрацій. Обстеження показало, що ділянці потрібне повноцінне оновлення.

Проєкт передбачає укріплення ґрунтів, ремонт конструкцій тунелю та колії, а також встановлення сучасних систем моніторингу. Частину робіт виконуватимуть з поверхні шляхом риття котловану.

Зараз розглядають два сценарії: або провести ремонт без змін у русі поїздів, або ж із частковими обмеженнями, наприклад, за рахунок збільшення інтервалу руху поїздів у вечірній час і коригування графіків у вихідні. Остаточне рішення ухвалять після підготовки всіх технічних і організаційних деталей.

Загальна вартість проєкту оцінюється у 1,84 мільярда гривень, а сам ремонт може тривати до 23 місяців.

Фото: Oleksandr Voloshchenko / Unsplash
Мітки
Новини
Читайте також
© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.