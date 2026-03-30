Київський метрополітен відремонтує тунель між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна» — що зміниться для пасажирів

КП «Київський метрополітен» погодив проєкт капітального ремонту перегінного тунелю між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна». Про це повідомили у КМДА.

При цьому тунель залишиться відкритим для пасажирів і обидві станції працюватимуть.

Необхідність ремонту пояснюють віком і умовами будівництва тунелю. Його звели ще наприкінці 1970-х у водонасичених ґрунтах, які з часом змінюють свої властивості під впливом вібрацій. Обстеження показало, що ділянці потрібне повноцінне оновлення.

Проєкт передбачає укріплення ґрунтів, ремонт конструкцій тунелю та колії, а також встановлення сучасних систем моніторингу. Частину робіт виконуватимуть з поверхні шляхом риття котловану.

Зараз розглядають два сценарії: або провести ремонт без змін у русі поїздів, або ж із частковими обмеженнями, наприклад, за рахунок збільшення інтервалу руху поїздів у вечірній час і коригування графіків у вихідні. Остаточне рішення ухвалять після підготовки всіх технічних і організаційних деталей.

Загальна вартість проєкту оцінюється у 1,84 мільярда гривень, а сам ремонт може тривати до 23 місяців.