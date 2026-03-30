«Вона не може грати мене»: акторка Кім Новак розкритикувала вибір Сідні Свіні на головну роль у байопіку про себе

Американська акторка Кім Новак розкритикувала кастинг біографічного фільму про себе, заявивши, що Сідні Свіні абсолютно не підходить на її роль. Про це повідомляє The Guardian.

Йдеться про стрічку Scandalous, присвячену роману Новак із музикантом Семмі Девісом-молодшим. За словами 93-річної акторки, вона ніколи б не схвалила цей проєкт.

Новак також висловила занепокоєння, що фільм може надмірно зосередитися на сексуальному аспекті їхніх стосунків: «Неможливо, щоб там не йшлося про сексуальні стосунки, адже Сідні Свіні завжди виглядає сексуально. Вона не може грати мене».

На її думку, образ Свіні не відповідає її власному, а сама ідея такого кастингу є хибною. Водночас Свіні раніше заявляла, що для неї ця роль — велика честь, і підкреслювала актуальність історії Новак у контексті тиску Голлівуду на особисте життя акторів.

Проєкт наразі перебуває на паузі. Режисером може стати Колман Домінго, а роль Девіса, за попередніми даними, має виконати Девід Джонсон.

Історія стосунків Новак і Девіса розгорталася наприкінці 1950-х і супроводжувалася серйозним суспільним тиском. Після того, як роман став публічним, студія Columbia Pictures побоювалася негативної реакції через міжрасові стосунки акторки, що врешті призвело до примусового розриву пари.