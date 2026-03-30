Помер Володимир Комаров — актор «Маски-шоу»

Іван Назаренко 30 березня 2026
1562

Пішов із життя український актор і комік Володимир Комаров — про його смерть повідомив театр «Маски» у своїх соцмережах. Причиною смерті стали проблеми з серцем. Артисту було 62 роки.

Прощання з Комаровим відбудеться 1 квітня в Пантелеймонівському монастирі в Одесі, деталі церемонії обіцяють уточнити окремо.

За освітою Комаров був інженером-технологом, але ще змалку тяжів до пантоміми. Саме це привело його до ансамблю «Маски», де він згодом став одним із ключових виконавців у скетчах кінця 80-х і 90-х років.

Артист пішов з «Масок» у 2002 році і разом із Олексієм Агоп’яном запустив дует «Одеколон», а пізніше зібрав музично-комедійний проєкт «Д-ръ БрМенталь», де сценічні номери поєднувалися з живим звучанням рок-н-ролу та блюзу.

Паралельно він знімався в авторському кіно та комедіях, зокрема у фільмах «Настроювач» і «Іван Сила». У пізніші роки він відійшов від сцени і натомість почав проводити екскурсії Одесою та займатися ремеслом — виготовленням курильних люльок.

