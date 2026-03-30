Зі стрімінгових сервісів зникли деякі пісні гурту «Бумбокс» — у чому причина

Іван Назаренко 30 березня 2026
Зі стрімінгових сервісів зникли деякі пісні гурту «Бумбокс» — у чому причина

Саундпродюсер Олег Аджикаєв заявив про конфлікт із гуртом «Бумбокс» та співачкою Тіною Кароль через права на пісні з альбому «Таємний код: Рубікон» 2019 року. Через цю ситуацію частина композицій із релізу зникла зі стримінгів — з 14 треків на платформах залишилось тільки 4.

Аджикаєв наполягає, що був не лише технічним продюсером, а й долучався до написання більшості треків, тому має право на роялті і прозору звітність. За його словами, саме з цим і виникли проблеми — виплати та документація, як він стверджує, не відповідають домовленостям.

Окремим пунктом у конфлікті стала пісня «Безодня», записана разом із Андрієм Хливнюком і Тіною Кароль, яка паралельно вийшла й у сольному альбомі співачки. Саме її використання продюсер ставить під сумнів.

Аджикаєв говорить про можливе судове продовження історії й натякає на системні проблеми в сфері управління авторськими правами, які, за його словами, виходять за межі одного кейсу.

«Бумбокс» ситуацію не коментував, а от Тіна Кароль заявила, що її команда діяла в межах укладених договорів і розглядає ситуацію як спір між автором і правовласником, який має вирішуватися юридично.

Фото: Nnastazja / Wikimedia Commons
